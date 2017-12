Caetano inclui São Paulo na turnê de lançamento do CD <i>Cê</i> Como ocorreu no TIM Festival, em novembro no Rio, Caetano Veloso decidiu de última hora incluir São Paulo na turnê de lançamento de seu CD Cê. As duas apresentações do show, anunciadas nesta sexta-feira, serão na próxima terça e quarta-feira no Sesc Pinheiros. Depois de fazer uma prévia do show no TIM Festival, que salvou de um fiasco de público a última noite do palco Lab do evento, Caetano fez a estréia oficial em Brasília e segue pelo interior e litoral paulistas. Nesta sexta ele se apresenta em Campinas, vai para Santos no domingo e faz a próxima parada depois da capital em Santo André. Acompanhado de um trio de jovens músicos - Pedro Sá (guitarra e contrabaixo), Ricardo Dias Gomes (contrabaixo e teclado) e Marcelo Callado (bateria) - o cantor e compositor mostra, além das músicas do CD "Cê", apenas três de outros autores: Descobri Que Sou um Anjo (Jorge Ben), A Voz do Violão (Francisco Alves/Horácio Campos) e Chão da Praça (Moraes Moreira/Fausto Nilo). Como as canções do novo álbum, as demais são assinadas sozinhas por Caetano. O roteiro inclui os clássicos Como Dois e Dois, London, London, Nine Out of Ten, Sampa, Desde Que o Samba é Samba e You Don´t Know me.