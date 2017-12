Caetano faz show no Rio de Janeiro do novo CD <i>Cê</i> Exatamente as 23h, Caetano Veloso começou o show do novo disco Cê, no Circo Voador, Rio de Janeiro, lugar onde ele se apresentou inúmeras vezes nos anos 80. Segundo sua produção, foram vendidos 2.500 ingressos. Sob tenda do Circo, estava lotado, mas havia bastante espaço e conforto para quem quisesse assistir o show pelo telão. Caetano faz o show com o mesmo grupo de três jovens com quem gravou o disco e alguns amigos deles e do compositor estavam na platéia: Marcelo Camelo, Jards Macalé, Jorge Maltner, Elisa Lucinda e Violeta Arraes, tia do diretor Guel Arraes e amiga de longa data de Caetano. O show deve se repetir nesta quarta-feira e volta ao Rio de Janeiro, no Morro da Urca, no dia 20 de janeiro, feriado de São Sebastião, padroeiro da cidade do Rio.