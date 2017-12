Caetano e Neschling são premiados no Grammy Latino

Os brasileiros Caetano Veloso e John Neschling ganharam prêmios na oitava edição do Grammy Latino, na noite desta quinta-feira, 8, em Las Vegas, nos EUA, em categorias internacionais. Mas o destaque da noite foi o dominicano Juan Luis Guerra. Ele conquistou os cinco prêmios para os quais estava indicado e ainda foi eleito a Pessoa do Ano por sua dedicação a tarefas humanitárias. Cateano Veloso, além do prêmio de melhor canção brasileira ("Não me arrependo"), conquistou uma categoria disputada pelos artistas de outros países. Ele ficou com a estatueta de melhor álbum de cantor-compositor, com "Cê". Outro brasileiro premiado na disputa internacional foi o maestro John Neschling. A sua gravação de "Beethoven abertura consagração da casa sinfonia nº 6" foi escolhida como melhor álbum de música clássica, em um empate com "La canción romántica española", da cantora Montserrat Caballé. Gloria Estefan apresentou Juan Luis Guerra como a Pessoa do Ano pela ajuda aos mais necessitados da República Dominicana. Ele dedicou o prêmio ao seu país, arrasado pela tempestade Noel no mês passado. O fenômeno causou a morte de 150 pessoas na ilha de Hispaniola. "Nos últimos dias, passamos por momentos muito difíceis. Mas somos um povo forte e valente e, sobretudo, uma terra cheia de paz, glória e amor", afirmou. O artista dominicano levou os prêmios de gravação do ano, melhor álbum de merengue, melhor canção tropical, álbum do ano e canção do ano, graças a "La llave de mi coración". "Agradeço ao Senhor, meu salvador, e a todos os que tornaram possível este sonho", disse o artista, ao receber o Grammy de gravação do ano. Também saíram com dois prêmios cada um os porto-riquenhos Calle 13 e Ricky Martin. O grupo Calle 13 obteve os troféus de melhor álbum de música urbana, por "Residente o Visitante", e melhor canção urbana, por "Pal Norte" com Orishas. As referências ao apoio à imigração nos Estados Unidos marcaram a cerimônia, especialmente nos discursos do Calle 13 e de Ricky Martin. "Cada nação depende do coração de sua gente, um país que não se vende ninguém poderá comprar. Esta é uma mensagem para os Estados Unidos, todos somos latinos e ninguém vai pôr um muro no meio", disse René Pérez, mais conhecido como Residente. Ricky Martin, premiado pelo melhor vídeo musical versão longa e pelo melhor álbum vocal pop masculino, ambos com "MTV Unplugged", não ficou atrás. O cantor destacou a necessidade "da união dos povos" e afirmou que, embora seja bom aprender inglês, "é preciso continuar falando espanhol". O porto-riquenho, ao lado do Blue Man Group, abriu a festa de maneira espetacular, com uma mistura de ritmos. Ele cantou "Lola, Lola" e outros sucessos no palco do Hotel Mandalay, em Las Vegas, para iniciar a cerimônia. A italiana Laura Pausini lembrou, ao receber seu Grammy de melhor álbum vocal pop feminino por "Yo canto", o seu compatriota Luciano Pavarotti, que morreu este ano.