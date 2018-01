‘Cada lugar na sua coisa’

Tenho amigos que só compram vinil, dá pra ver a arte da capa grande, o som é melhor e não é tão efêmero quanto o CD. Tenho outros que acham que tem muito chiado, gostam mesmo é do CD, mas não compram, aliás onde compra CD hoje se não no show? Tenho ainda outros amigos que não entendem porque ter algo físico, melhor streaming. E tenho alguns inimigos, mas não sei que música eles ouvem.

VINIL + FITA CASSETE

A banda Cidadão Instigado, formada em Fortaleza por Fernando Catatau, Dustan Gallas, Régis Damasceno, Rian Batista e Clayton Martin, se prepara para lançar um box com os quatro vinis da banda: O Ciclo da Dê. Cadência (2002) Cidadão Instigado e o Método Tufo de Experiência (2005) UHUUU! (2009) e Fortaleza (2015) e ainda uma fita cassete com o primeiro EP gravado em 1999 e lançado em 2000. Dois dos discos são duplos e todos coloridos. Junto no box vem um pen drive com o disco mais recente em altíssima resolução (que não cabia em nenhuma mídia) e vídeos de ensaios e encontros como um momento com Odair José. A iniciativa do projeto foi do selo do Epicentro Cultural EAEO. A banda comemora 20 anos e no ano que vem tem shows com o repertório de todos os discos e do EP. Posso considerar isso uma boa nova de 2017.

TRANSMISSÃO ONLINE E SHOWS

Era 11 de dezembro de 1996, 20 anos se passaram desde o primeiro show transmitido pela internet. Maurício Pereira, cantor e compositor, foi o primeiro músico brasileiro a realizar essa transmissão.

“Apesar de ser novidade, não é nada complicado fazer isso”, disse Maurício na ocasião em uma matéria publicada neste mesmo jornal. E disse mais: “Na minha opinião, a internet faz parte do que há de mais democrático dentro da mídia”, lembrando mais uma vez que isso foi dito em 1996. 20 anos depois, a democracia mudou? “Então, a internet era democrática: não tinha patrão, nem censura, nem poder econômico, nem sites grandes forçando a barra. E tem que pensar que nos anos 1990 o rádio estava com muito jabá, e tevê nem pensar pra um independente. Mesmo o espaço na imprensa escrita estava menor. Fui fazer minha própria Rede Globo.”

Na foto, ele responde a perguntas do público virtual ao lado de João Ramirez, que armou esse show online, que acabou entrando no Guiness de 1998.

Neste domingo, dia 11 de dezembro de 2016, ele volta ao Centro Cultural São Paulo, às 18h, com uma internet banda larga, 4G, todo mundo viciado em celular pra celebrar esses 20 anos que passaram. A transmissão vai ser pelo facebook dele. E você também poderá ver fotos no Instagram, comentários no twitter e vídeos do público. Hoje, a música está na internet antes de qualquer outro lugar.

Música da semana

Invente-me, de Luana Carvalho

A cantora e compositora lança no ano que vem o primeiro disco, que já vem duplo Sul / Branco. Mas já tem uma primeira faixa lançada na internet, com produção dela e de Moreno Veloso. A faixa foi gravada por Pedro Sá, Moreno, Domenico Lancellotti e Luana. Invenção das boas. Ouça: