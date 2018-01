Cachorro Grande participa ao vivo do 'Estadão + Música' desta semana

A banda gaúcha Cachorro Grande é a atração deste semana no Estadão + Música. Depois de 18 anos na estrada, o grupo gravou recentemente seu primeiro disco ao vivo. A gravação foi realizada nos últimos dias 23 e 24 de junho no Centro Cultural Rio Verde.

O novo trabalho é um apanhado dos maiores sucessos e uma celebração aos melhores momentos do conjunto. No set, sucessos como Sinceramente, Dia Perfeito, Você Não Sabe o que Perdeu e Desentoa. A conversa ao vivo com o Cachorro Grande será transmitida nesta quarta-feira, 5, ao vivo no Facebook do Cultura Estadão. Participe, mande sua pergunta!