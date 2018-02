SÃO PAULO - O Cachorro Grande divulgou nesta semana o clipe da música Como Era Bom. A canção faz parte do novo disco do banda. Produzido por Edu K, da banda De Fala, Costa do Marfim chegará às lojas na próxima segunda-feira, dia 15 de setembro. Como Era Bom fala de desencontros e amores perdidos, numa levada que navega entre o pop romântico e às batidas ferozes que consagraram diversos clássicos do grupo.