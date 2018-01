Cabelo de Britney recebe lance de R$ 2 milhões na Internet O salão de beleza onde a cantora Britney Spears raspou sua cabeça na última sexta-feira estaria leiloando seu cabelo na internet, com os lances já ultrapassando a barreira de US$ 1 milhão (R$ 2 milhões). O site teria sido colocado no ar por Esther Tognozzi, dona do salão californiano Esther?s Hair Studio. A página inclui fotos do cabelo, dizendo que ele é ?absolutamente autêntico?. O site diz oferecer ?uma oportunidade única? e diz que uma parte do lucro será doada a várias entidades de caridade. Após cortar o cabelo, Britney foi vista na segunda-feira usando uma peruca loira curta. Prendedores Além do cabelo, o vencedor do leilão também receberá os prendedores de cabelo que Britney estava usando, um isqueiro azul que ela deixou no salão de beleza e uma lata de Red Bull que ela bebeu no local. O site também diz que o vencedor precisará buscar o cabelo no salão, na cidade de Tarzana, na Califórnia. Os donos do salão disseram não saber por que Britney escolheu o local para raspar sua cabeça. Dezenas de itens apareceram no site de leilões eBay oferecendo mechas ?genuínas? do cabelo de Britney, mas foram retirados depois.