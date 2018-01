Cabeçada de Zidane é canção mais baixada na França O Baile da Cabeçada (Coup de Boule), canção inspirada na cabeçada que o jogador de futebol francês Zidane deu no zagueiro italiano Marco Materazzi na final da Copa do Mundo virou febre e é a música campeã de downloads na França, segundo o jornal Le Figaro. O Baile da Cabeçada foi baixada aproximadamente 12 mil vezes na internet e 48 mil pessoas compraram o ringtone (custa 1,55 euros). A música também virou single e invadiu as lojas de discos, vendendo mais de 17 mil cópias apenas 48 horas depois de seu lançamento. Atualmente, foram vendidos cerca de 60 mil e o faturamento com os singles já ultrapassa os 75 mil euros. A idéia veio dos irmãos Emmanuel e Sébastien Lipszyc e do compositor Franck Lascombes, que se reuniram no dia seguinte à perda do título e decidiram criar uma música para enviar a uns amigos (50 no total). Só que a letra fez tanto sucesso, que rapidamente os e-mails começaram a ser enviados para outras pessoas e se espalharam pelo país. Inclusive, empresas chegaram a oferecer cerca de 100 mil euros aos garotos para tentar comprar a letra da canção. A música destinada a Zidane possui um trecho especial, que é o mais cantado pelos torcedores: "Zidane o acertou! Zidane o pegou! Ainda que a Copa não esteja com a gente, não passamos em branco".