Buzzcocks, lenda punk, toca no Brasil em março A lendária banda punk inglesa Buzzcocks, formada em Manchester em 1975 e uma das mais influentes do gênero, virá ao Brasil. O grupo toca em Porto Alegre no dia 9 de março; em São Paulo (Credicard Hall) no dia 10 de março; e em Curitiba, no dia Master Hall, no dia 11 de março. A última turnê mundial da banda tinha sido em 2003, pelos Estados Unidos e Canadá. No final do ano passado, voltaram a excursionar, também fazendo a América do Norte. Abriram shows para o Pearl Jam. Em março de 2006, lançaram seu mais recente álbum, Flat-Pack Philosophy, no qual contam com um novo baterista, Danny Farrant, que veio se juntar ao núcleo histórico - o vocalista Pete Shelley, guitarrista Steve Diggle e o baixista Tony Barber. Farrant entrou no lugar de Phil Barker, que deixou o grupo em abril.