Buena Vista Social Club gravará novo disco ainda neste ano

Após um hiato de quase dez anos, o grupo Buena Vista Social Club começará a gravar ainda neste ano um novo álbum focado na própria orquestra, o qual contará com a participação de algumas figuras que fizeram parte da história do grupo, como as cantoras Omara Portuondo e Eliades Ochoa.

Diretor do mítico conjunto cubano, Jesús Ramos afirmou nesta sexta-feira, 21, à agência Efe que nos últimos anos o grupo gravou vários discos de seus solistas, mas este será o primeiro focado na orquestra após uma década.

Segundo Ramos, o novo álbum, que ainda não possui título definido e será lançado pelo selo britânico World Circuit, terá o mesmo estilo dos discos anteriores, mas "com temas novos e mais atuais em relação a sua linha melódica".

Os músicos deste emblemático grupo cubano, que foi tema de um filme homônimo, dirigido por Wim Wenders, já se encontram em Havana ensaiando a gravação das faixas. No entanto, entre os ensaios e a gravação, o grupo deverá fazer uma pausa para realizar uma turnê pela Europa no final de outubro.

Além da participação de Omara Portuondo, Eliades Ochoa e Mayito Rivera, o novo álbum do Buena Vista Social Club se destacará pelo foco nos tradicionais gêneros cubanos, como cha-cha-cha, danzón, guaracha e, é claro, bolero.

Omara, que é uma espécie de "diva" do Buena Vista e já não faz mais parte da formação do grupo, também participará de um show do grupo em Havana na próxima semana.

Formada em meados da década de 90 em Cuba, a orquestra surgiu a partir da ideia do produtor musical americano Ray Cooder de reunir e resgatar o prestígio de clássicos músicos cubanos, como Compay Segundo, Ibrahim Ferrer, Rubén González, Cachaito e a prórpia Omara Portuondo.

Apesar de alguns integrantes da formação original da banda já terem falecido, a orquestra continuou seu trabalho com a mesma essência e novos integrantes.