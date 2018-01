Bryan Adams diz que não faz músicas para vender discos O cantor canadense Bryan Adams disse, na Cidade do México, que em seus 25 anos de artista jamais fez canções pensando apenas nas vendas da indústria fonográfica, e sim de acordo com os seus sentimentos. "Faço porque gosto delas (das músicas), porque me preenchem, porque é o que sinto. Não faço canções para vender, jamais pensei nisto. Mesmo assim as pessoas compram meus discos, quer coisa melhor?", disse o cantor em entrevista coletiva. Bryan Adams está no México para quatro apresentações. Ele está comemorando seus 25 anos de carreira e apresentando o álbum Anthology, lançado em 2005. "Quando comecei a cantar, aos 15 anos, jamais imaginei que chegaria até aqui, com 25 anos de carreira", apontou. Adams prepara um disco de canções inéditas para lançar em 2007. Antes, porém, vai apresentar trilhas sonoras para os filmes Bobby, de Emilio Estevez, e The Guardian, de Andrew Davis.