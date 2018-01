Bryan Adams anuncia shows no Brasil Com mais de 25 anos de carreira, três indicações ao Oscar, 15 álbuns gravados e mais de 60 milhões de cópias vendidas, Bryan Adams chega ao Brasil, pela primeira vez, para única apresentação em São Paulo, dia 6 de março, no Credicard Hall (Avenida Nações Unidas, 17.955, site: www.credicardhall.com.br. Telefone para informações: 6846-6010). Antes da capital paulista, o músico faz show no Rio de Janeiro, dia 5 de março, no Claro Hall. Na bagagem, o rei canadense das baladas românticas, traz clássicos como Have You Really Loved a Woman, tema do filme Dom Juan de Marco, Everything I Do I Do It For You, do filme Robin Hood: Príncipes dos Ladrões, entre outros sucessos.