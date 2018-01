Bruno Mars terá ficha criminal limpa após cumprir pena por posse de cocaína

SÃO PAULO - Bruno Mars terá sua ficha criminal limpa nesta quarta-feira, 18, após ter cumprido a pena ordenada pela justiça por posse de cocaína, informou o site da MTV britânica. O cantor, que foi apreendido usando a droga 2010, prestou cerca de 30 horas a mais de serviço comunitário do que previa a ordem judicial.

Na ocasião em que foi detido, em flagrante usando cocaína no banheiro do Hard Rock Cassino, em Las Vegas, Bruno Mars assumiu a culpa pela posse ilegal da substância e foi condenado a pagar US$ 2 mil dólares e oferecer 200 horas de serviços à comunidade, além de assistir a aulas de educação contra as drogas. O cantor havia alegado que nunca tinha usado drogas antes.

O advogado de Bruno Mars disse que o cantor "está muito grato pela oportunidade de não sofrer qualquer condenação e ao invés disso ter a queixa retirada". "Ele está levando isso muito a sério", declarou.

Bruno Mars se apresenta no Brasil na semana que vem, no festival Summer Soul Festival, que passa por São Paulo, Rio de Janeiro e Florianópolis. Ingressos estão à venda no site da Livepass.