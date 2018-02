Bruno Mars lidera parada Billboard 200 com ajuda de MP3 na Amazon

O trabalho, que inclui o sucesso "Locked Out of Heaven", vendeu 95 mil cópias na semana passada, segundo dados do Nielsen SoundScan.

A Billboard disse que, do total, 64 mil unidades foram de downloads de MP3 oferecidos durante um dia a US$ 1,99 pela Amazon.

Atoms for Peace, banda de rock liderada pelo vocalista do Radiohead, Thom Yorke, ficou em segundo lugar com seu álbum de estreia, "Amok", que vendeu 50 mil unidades.

"Babel", álbum ganhador do Grammy, da banda folk Mumford & Sons, caiu nesta semana de primeiro para terceiro lugar. A mesma produção da Amazon que ajudou Mars também catapultou "The Heist", do duo de hip-hop Macklemore & Ryan Lewis, de 16o para quarto lugar.

A Hillsong United, banda da megaigreja australiana Hillsong, ficou em quinto, com 34 mil unidades na sua primeira semana.

(Reportagem de Eric Kelsey)