Bruno Mars foi o grande vencedor do American Music Awards

Bruno Mars levou o prêmio mais importante dos American Music Awards no domingo, 19, em um espetáculo que prestou homenagem às lendárias divas Diana Ross e Whitney Houston.

Mars, que venceu com os hits de funk e R&B de seu último álbum, 24K Magic, recebeu a estatueta de artista do ano, graças aos votos dos fãs, ao contrário de premiações como o Grammy, que é feita por profissionais.

Os AMA também reconheceram a trajetória de Diana Ross, de 73 anos, e ela foi apresentada através de um vídeo gravado por Barack e Michelle Obama. A falecida Whitney Houston igualmente foi homenageada por ocasião dos 25 anos do filme O Guarda -Costas, marcado pelo hit I Will Always Love You.

Lady Gaga foi premiada na categoria artista feminina favorita.

Bruno Mars tem shows marcados para a quarta, 22, e quinta, 23, às 21h45, no Estádio do Morumbi (Pça. Roberto Gomes Pedrosa), em São Paulo.