Bruno Mars é favorito em prêmio de música

O cantor Bruno Mars ganhou com oito indicações é o favorito na 45ª edição do American Music Awards, enquanto Luis Fonsi e Daddy Yankee vai competem por quatro prêmios, disse a organização na segunda-feira.

Bruno Mars pretende elevar, entre outros, os prêmios ao Artista do ano, video do ano e artista do sexo masculino. No campo de artista do ano irá rivalizar com The Chainsmokers, Drake, Kendrick Lamar e Ed Sheeran. The Chainsmokers, Drake, Kendrick Lamar, Ed Sheeran e The Weeknd receberam cinco indicações cada.

A categoria de artista latino favorito colocará Yankee em apuros, com Luis Fonsi e Shakira. Fonsi e Daddy Yankee competem graças ao seu famoso "Despacito", em um total de quatro prêmios: colaboração do ano, vídeo do ano, música pop / rock favorita e artista latino favorito.

Os indicados para os American Music Awards são baseados na vendas de álbuns e músicas digitais, transmissões de rádio, conforme medido pela publicação da Billboard e parceiros Nielsen Music e Next Big Sound.

Os vencedores, no entanto, são escolhidos pelos fãs. A cerimônia terá lugar no dia 19 de novembro no Teatro Microsoft de Los Angeles.