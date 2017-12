Bruno Mars é eleito Artista de 2013 pela revista Billboard

Mars, de 28 anos e nascido no Havaí, liderou oito das paradas musicais de fim de ano da Billboard, incluindo Hot 100 Artists, Mainstream Top 40 e Hot Digital Songs, e seu álbum de 2012 "Unorthodox Jukebox" se tornou um dos mais vendidos deste ano, com mais de 1,8 milhão de cópias vendidas nos Estados Unidos.

"Bruno fez uma boa turnê e eu acho que a longevidade faz muito bem para ele. Suas canções emplacaram em vários formatos durante todo o ano", disse o diretor editorial da revista Billboard, Bill Werde, à Reuters.

"Ele é um poço de energia e realmente mantém seu foco na música em um ano onde as conversas foram dominadas por apresentações (do Video Music Award, da MTV) e ciclos de relações públicas."

Mars, premiado com o Grammy e cuja música o R&B e o pop, estabeleceu uma carreira de sucesso como cantor e produtor com o The Smeezingtons, trabalhando em músicas tanto para si como para outros artistas.

Ele também recebeu quatro indicações ao Grammy neste mês, incluindo para os dois principais prêmios da indústria - o seu single "Locked Out of Heaven" foi indicado para os prêmios de canção e single do ano.

O cantor vai embarcar na etapa norte-americana de sua turnê "Moonshine Jungle World Tour" em 2014 e também será a atração principal do show de intervalo do Super Bowl, em fevereiro.

(Reportagem de Piya Sinha-Roy)