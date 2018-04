Bruno Mars é confirmado entre as atrações do Grammy

LOS ANGELES - O cantor Bruno Mars será um dos artistas a se apresentarem na 59ª edição dos prêmios Grammy, conforme anunciou nesta quarta-feira a Academia da Gravação dos Estados Unidos em comunicado.

Ganhador de quatro Grammy ao longo da carreira, Bruno Mars se junta a Adele, Metallica, John Legend, Carrie Underwood e Keith Urban, que já tinham sido confirmados pela organização do evento.

A gala do dia 12 de fevereiro será realizada no Staples Center, em Los Angeles, contará com o humorista britânico James Corden como mestre de cerimônias. Beyoncé, com nove indicações, e Drake, Kanye West e Rihanna, que concorrem em oito categorias cada, figuram como os principais favoritos.

Dois dias antes da cerimônia será feita uma homenagem a Tom Petty, que receberá o prêmio de Pessoa do Ano durante uma noite que contará com shows de Foo Fighters, Don Henley, Norah Jones, Kings of Leon, Randy Newman, Jeff Lynne, Jackson Browne, Elle King, Regina Spektor e The Bangles, entre outros.