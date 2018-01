Bruce Springsteen vive sobrevivente do Apocalipse em clipe

Bruce Springsteen lançou um curta-metragem estrelado e dirigido por ele mesmo. Hunter of Invisible Game traz o The Boss no papel de um sobrevivente do Apocalipse. O filme divulgado na última quarta-feira, 9, em seu site oficial é inspirado na música homônima do disco High Hopes.

O vídeo mostra um homem que tenta manter sua humanidade mesmo em um mundo em ruínas. "A ideia veio desses viajantes de uma terra devastada e o que esses caras estão tentando fazer. Ele está tentando manter a humanidade", afirmou Springsteen à Rolling Stone EUA.

O americano também revelou que a faixa foi inspirada em um trecho que ele escreveu há alguns anos, que se desenvolveu e se tornou uma música completa. "Foi uma daquelas canções que surgiram sem que eu pensasse muito na hora de escrever", disse.