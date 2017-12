Bruce Springsteen vai lançar sua autobiografia em setembro

NOVA YORK - O cantor norte-americano Bruce Springsteen irá publicar em setembro sua autobiografia, na qual promete que mostrará aos leitores como as batalhas pessoais inspiraram sua música, incluindo as do clássico Born to Run, de 1975.

Springsteen, de 66 anos, está trabalhando no livro de memórias, também chamado Born to Run, há sete anos, informou a editora Simon & Schuster nesta quinta-feira, e o volume será lançado mundialmente no dia 27 de setembro.

"Escrever sobre você mesmo é um negócio gozado", escreve Springsteen no livro, de acordo com o anúncio desta quinta-feira.

"Mas, em um projeto como este, o escritor fez uma promessa, a de revelar sua mente ao leitor. Tentei fazer isso nestas páginas", acrescentou. A autobiografia irá revelar a luta de Springsteen para se tornar um músico e por que a canção Born to Run revela mais do que os fãs imaginavam até hoje, afirmou a Simon & Schuster.

Natural de Nova Jersey, Springsteen e sua E Street Band se tornaram uma das bandas mais icônicas dos Estados Unidos nos últimos 40 anos e ficaram famosos por canções como Born in the U.S.A e Glory Days, que materializam os sonhos e as decepções dos trabalhadores norte-americanos comuns.