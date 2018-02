Bruce Springsteen poderia vencer eleições em Nova Jérsei, diz pesquisa

SÃO PAULO - Uma pesquisa da Public Policy Polling, dos Estados Unidos, constatou que o músico Bruce Springsteen tem chances reais de ganhar as eleições do governo do estado de Nova Jérsei em 2013, caso queira concorrer.

O foco do estudo, publicado nesta quarta-feira, 20, é a queda de popularidade do atual governador do estado, Chris Christie, que na pesquisa aparece empatado com Springsteen em intenções de votos.

Bruce Springsteen, que não exerce nenhuma função política, foi incluído na pesquisa "apenas por diversão", segundo a PPP. O músico e o governador ficam empatados na disputa, com 42% dos votos cada um, mas, segundo a pesquisa, Springsteen tem mais chances de vencer, já que apenas 4% dos Republicanos, partido de Christie, estão indecisos, enquanto os Democratas somam 24%, dando uma boa margem para o cantor.

Além disso, 50% dos entrevistados veem o cantor positivamente e 22%, têm uma visão negativa, enquanto Chris Christie têm 53% de desaprovação como governador de Nova Jérsei.

Springsteen, que é assumidamente contrário ao político republicano, chegou a escrever uma carta a um jornal local em março deste ano, criticando os cortes de orçamentos feitos por Christie.

O político, no entanto, é um grande fã da música de Bruce Springsteen e parece não se importar com suas diferenças partidárias, de acordo com o jornal Los Angeles Times.