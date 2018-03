Bruce Springsteen lança novo disco em janeiro Bruce Springsteen anunciou na segunda-feira que vai lançar seu 24a disco em 27 de janeiro, resultado de gravações feitas nos intervalos da sua turnê do ano passado com a E-Street Band. "Working on a Dream" (Columbia) se segue ao sucesso de Magic, lançado no topo da parada Billboard 200 em outubro de 2007. Ambos os discos foram produzidos por Brendan O'Brien, que também trabalhou com o AC/DC no recente "Black Ice". "No final da gravação de 'Magic', animado com a volta aos sons da produção pop, continuei escrevendo", disse Springsteen em nota à imprensa. "Todas as músicas foram escritas rapidamente, normalmente usávamos um dos primeiros quatro takes, e todos nós nos divertimos muito nisso aqui do começo ao fim." Parte da faixa-título foi mostrada no domingo num intervalo da rede NBC. Springsteen já havia apresentado uma versão acústica em outubro, durante um comício do presidente eleito Barack Obama em Ohio. O disco tem duas faixas-bônus "The Wrestler" (de um filme homônimo de Mickey Rourke, ainda a ser lançado) e "A Night With the Jersey Devil" (canção para o Halloween, disponibilizada gratuitamente na Internet). (Reportagem de Dean Goodman)