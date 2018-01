Bruce Springsteen estende turnê na Broadway após ingressos se esgotarem em poucas horas

Bruce Springsteen anunciou nesta quarta-feira, 30, que fará vários shows intimistas na Broadway em 2018, o que levou seus fãs a adquirirem ingressos rapidamente.

"The Boss", como o músico é conhecido, fará cinco apresentações por semana no Teatro Walter Kerr, com 960 lugares, entre 3 de outubro e 26 de novembro.

As vendas dos ingressos começaram nesta quarta-feira e esgotaram no mesmo dia.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O músico de 67 anos, autor do hit Born in the USA, espera fugir dos cambistas - que são figuras comuns nos shows mais procurados - ao aceitar utilizar uma nova forma de verificação de ingressos da empresa Ticketmaster.

Nessa nova forma de compra, recentemente aceita pela cantora Taylor Swift, os fãs devem se cadastrar para posteriormente receberem códigos para conseguirem comprar os ingressos.

De qualquer forma, sites de revenda já estavam na quarta-feira oferecendo ingressos para os shows do americano na Broadway por milhares de dólares.