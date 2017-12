Bruce Springsteen e Neil Young estão em trilha sonora antiguerra NOVA YORK (Billboard) - Bruce Springsteen, Neil Young e o Pearl Jam contribuíram canções para a trilha sonora antiguerra de um documentário sobre um soldado americano que se torna paraplégico no Iraque. O álbum duplo de 30 canções "Body of War: Songs That Inspired an Iraq War Veteran" será lançado em 18 de março pelo selo Sire Records, da Warner Music. Todos os lucros obtidos com a venda do álbum serão revertidos para a organização Veteranos do Iraque Contra a Guerra. "Body of War" acompanha a trajetória do soldado Tomas Young, que se torna paraplégico pouco depois de chegar ao Iraque. O filme fará sua estréia em 13 de março em Austin, Texas, e chegará ao resto dos EUA nos meses seguintes. O filme foi dirigido por Phil Donahue, veterano apresentador de talk show, e Ellen Spiro. Montado por Neil Young, o álbum inclui o single "No More", composto pelo vocalista do Pearl Jam, Eddie Vedder, especialmente para o filme. A versão cantada ao vivo pelo Pearl Jam de "Masters of War", de Bob Dylan, também está no álbum. Bruce Springsteen contribuiu "Devils & Dust", e Neil Young, "The Restless Consumer". Outras faixas do álbum incluem "Yo George", de Tori Amos, "Son of a Bush", da banda Public Enemy, e "Bushonomics", de Talib Kweli & Cornel West.