Bruce Springsteen e Bill Clinton assistem a show dos Stones no Rock in Rio Lisboa

Com Bruce Springsteen e Bill Clinton na plateia, a noite dos Stones no Rock in Rio Lisboa parece ter sido gestada cuidadosamente para se tornar um marco do rock. A abertura, a cargo do guitarrista e cantor Gary Clark Jr, darling do novo orgulho black no rock, parecia que ia ser outra digressão pelo legado de Jimi Hendrix, como ele está acostumado a oferecer. Mas a identidade de Clark parece estar se fortalecendo, e embora ele tenha aberto o show com um hit de Hendrix, Catfish Blues, foi o seu próprio repertório (e de alguns bluesmen históricos) que cimentou o show.

A noite começou a esquentar com o decano grupo de rock português Xutos e Pontapés, que ofertou mais punk rock primal do que baladas em seu set, afinado com o clima da jornada. Sua porção Ramones foi mais forte do que a farofada de rock com saxofone que maculou todas as bandas surgidas há mais de 30 anos, e eles foram bem-recebidos em casa com um set longo, de 15 músicas, começando por Tu Também e passando por clássicos como Vida Malvada, Circo de Feras e Chuva Dissolvente.

Gary Clark Jr., vestido como caubói de filme de Spike Lee, passeou por Albert Collins (If Trouble Was Money), B.B. King (Three O´Clock Blues), mas sua vigorosa proposta de redimensionamento da guitarra foi quase toda baseada em seu próprio disco Blak and Blu, incluindo parceria com o ativista Gil Scott-Heron.

O Rock in Rio Lisboa está totalmente lotado, e os problemas são semelhantes a todas as edições de festivais no Brasil - a fila no banheiro feminino parecia fila do pão na antiga Alemanha Oriental.

A expectativa é grande. Os Stones entram aqui por volta da meia-noite (quatro horas mais do que a hora de Brasília), e há chance de alguns convidados darem as caras, como a fadista Ana Moura. Além disso, o ex-presidente Bill Clinton pode subir ao palco para tocar saxofone.