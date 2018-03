Bruce Springsteen disponibiliza shows para download

Após notar que inúmeros shows, feitos ao longo de seus mais de 40 anos de carreira, estavam disponíveis no YouTube, Bruce Springsteen decidiu lançar uma plataforma de download em seu site para que os fãs possam ter acesso às suas performances.

Lançada nesta semana, a área de downloads de shows do site de Sprinsgteen ainda está em fase embrionária, apenas com arquivos de shows da turnê High Hopes, de 2014, e da estreia da turnê Wrecking Ball, em 2012.

Os arquivos estão disponíveis em quatro formatos: MP3 (US$ 9,95), áudio em compressão sem perda de dados (US$ 12,95), áudio em HD (US$ 19,95) e CD (US$ 23).

Embora os shows disponíveis para download sejam referentes às recentes apresentações de Bruce Springsteen, o site pretende reunir performances históricas de sua carreia e colocá-las à venda para os fãs.