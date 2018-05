Britney xinga jornalistas e enfrenta paparazzi biônicos em novo clipe

Um novo clipe de Britney Spears foi divulgado nesta quarta-feira, 21, em seu canal oficial no Youtube. No vídeo de I Wanna Go, terceira música de trabalho do disco Femme Fatale, Britney xinga jornalistas, seduz um policial e golpeia paparazzis biônicos com um microfone. O vídeo tem direção de Chris Marrs Piliero e foi gravado em Los Angeles.

Com Femme Fatale, Britney já lançou videoclipes para Till The World Ends e Hold it Against Me. O álbum foi lançado em março deste ano e é o sétimo da carreira da artista pop.

A cantora está em turnê nos Estados Unidos para divulgar seu novo disco. A rapper Nicki Minaj faz parte dos shows. Na início do mês, Birtney revelou que shows também serão realizados na Europa.