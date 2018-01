Britney Spears voltará a aparecer em 'How I Met Your Mother'

A cantora Britney Spears voltará a aparecer na série de TV "How I Met Your Mother", na qual já deu expediente como uma recepcionista de uma clínica dermatológica, informa nesta segunda-feira, 21, a revista People. Segundo a publicação, tanto a artista, de 26 anos, como os produtores do programa estão entusiasmados com a idéia, haja vista o sucesso do episódio com a primeira participação de Britney na série, exibido nos Estados Unidos em 24 de março. No começo do mês, Larry Rudolph, ex-empresário e um dos principais responsáveis pelo lançamento da carreira de Britney, já havia recomendado à cantora fazer uma nova participação no programa. No capítulo do qual participou, a cantora foi uma recepcionista que se apaixonou pelo protagonista da série, Ted (Josh Radnor). Na época das filmagens, os membros da equipe disseram que Britney havia feito um grande trabalho, embora tenha começado "um pouco nervosa" e ficado mais "à vontade" só um tempo depois.