Britney Spears vai patinar após mídia divulgar separação Horas após apresentar sua solicitação de divórcio, Britney Spears foi patinar sobre o gelo no Centro Rockefeller de Nueva York, parecendo otimista. Segundo o site especializado em celebridades TMZ.com, Britney não conversou com Federline sobre o assunto antes de entrar com o pedido de divórcio. A decisão abrupta de Britney ocorre dois meses após o nascimento do segundo filho do casal, cujo primeiro, Sean Preston, tem 1 ano. A cantora quer a custódia "legal e física" de ambos. Um dia antes, ela apareceu de surpresa no Late Show de David Letterman, com novo corte de cabelo, minissaia preta e sexy como há anos não aparecia. A estrela do pop de 24 anos alertou "diferenças irreconciliáveis" nos documentos enviados na terça-feira a um tribunal de Los Angeles, pedindo a dissolução do seu casamento com o dançarino e aspirante a roqueiro Kevin Federline. Os documentos esclarecem também que o segundo filho deles, cujo nome ainda não havia sido confirmado, foi identificado como Jayden James Federline. Em um vídeo publicado na terça-feira no site TMZ.com, Britney parecia estar feliz, enquanto circulava na famosa pista de patinação. Talvez, porque finalmente deixou cair a cortina de sua atribulada vida matrimonial, um drama documentado por revistas e cadeias de televisão nos últimos dois anos. Pop star surge de surpresa no "Late Show" Novamente magra, Britney Spears surpreendeu o apresentador norte-americano David Letterman na noite desta segunda-feira, aparecendo atrás do apresentador enquanto ele estava sentado em sua mesa. "Ai, Deus meu... Que prazer em vê-la! Como vai você? Você está fenomenal, disse Letterman. Britney disse a ele "estou de visita a Nova York e como uma grande admiradora... tinha que passar por aqui". Mas a pop star não revelou no programa de Letterman que estava se separando de Federline. Casamento conturbado Britney se casou com Federline em 2004. O casal fez uma cerimônia em 18 de setembro, mas os papéis da corte informam que ela se casou oficialmente em 6 de outubro. Dalí em diante a relação foi um contínuo drama. As revistas de fofocas se dedicaram a documentar cada rastro de ternura, cada lágrima, cada briga do casal, que contribuiu com um reality show de produção caseira intitulado Britney & Kevin: Caótico. Os tablóides mostraram Federline como um sujeito que vivia da fama e da fortuna de sua mulher e Britney como uma mãe incompetente que perdeu sua boa forma física e seu belo semblante. Sua carreira de sucesso declinou. Para Federline, de 28 anos, foi o primeiro casamento, apesar de ele ter deixado sua namorada grávida, Shar Jackson, quando começou a namorar a estrela pop. Shar deu à luz ao segundo filho do chamado "Sr. Spears" poucos meses antes do casamento dele com Britney. Para a pop star este foi o segundo casamento, levando-se em conta as 55 horas que duraram sua união com o amigo de infância Jason Alexander, que foi anulado. Nos documentos da corte, Britney declarou que ela e Federline não possuem bens comuns, o que indica que firmaram um acordo pré-nupcial, e não querem revelar os detalhes ao tribunal, disse Leon Bennett, um advogado de Los Angeles especializado em divórcios, que não representa nenhuma das partes. Nascida em Kentwood, Luisiana, en 1981, Britney experimentou a fama pela primeira vez aos 11 anos, quando participou do programa The All New Mickey Mouse Club (O Novo Clube de Mickey Mouse) e cinco anos depois veio o sucesso com Baby One More Time, o disco que a lançou ao estrelato internacional. Britney Spears vendeu mais de 60 milhões de álbuns desde que virou uma estrela no mundo da música pop durante sua adolescência, em 1999.