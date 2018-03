Britney Spears torce tornozelo e é obrigada a suspender dois shows em Las Vegas

Uma lesão no tornozelo esquerdo obrigou a cantora norte-americana Britney Spears a suspender dois shows que seriam realizados em Las Vegas neste fim de semana. A artista de 33 anos se acidentou durante apresentação na quarta-feira, 29, à noite.

Um comunicado do Planet Hollywood Resort & Casino, onde a estrela mostra seu show Britney: Piece of Me, informou nesta quinta, 30, que o médico da cantora recomendou um descanso de dois dias, sexta, 1.º, e sábado, 2, para ela se recuperar da contusão.

O vídeo do acidente tomou as redes sociais e nele se pode ver Britney dançando, subindo degraus com saltos altíssimos, durante a canção (You Drive Me) Crazy, e quando ela torce o tornozelo e é carregada por seus bailarinos.

Ainda na quarta-feira, Britney agradeceu a seus fãs pelos desejos de melhoras. “Levei um pequeno susto com meu tornozelo, hoje à noite no palco, mas estou bem”, declarou ela via Twitter a seus quase 42 milhões de seguidores.