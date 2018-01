Britney Spears se reúne com advogado de seu ex-marido

A estrela do pop americana Britney Spears respondeu nesta segunda-feira por duas horas a perguntas do advogado de seu ex-marido Kevin Federline, em mais um episódio da batalha legal pela custódia de seus dois filhos. Acompanhada por seu amigo Sam Lufti, Britney chegou às 10h40 (16h40 de Brasília) ao escritório de Mark Vincent Kaplan, onde tinha de responder a perguntas relacionadas à responsabilidade de ser mãe e a sua capacidade de cuidar adequadamente de seus filhos Sean Preston, de 2 anos, e Jayden James, de apenas 1. A cantora, de 26 anos, deixou o escritório de Kaplan quatro horas depois, informou a revista americana People. Esta é a primeira vez que a estrela do pop leva a sério uma reunião com o advogado de seu ex-marido, já que em ocasiões anteriores ela decidiu não comparecer ou ficou pouco mais de 15 minutos no local. No dia 3 de janeiro, Britney respondeu por 25 minutos às perguntas de Kaplan. Nessa ocasião, ela chegou com uma hora e meia de atraso à reunião. Nessa mesma noite, a cantora pop sofreu um ataque de nervos e se trancou no banheiro de sua casa com Jayden James, em uma tentativa de não entregá-lo a Kevin Federline. Britney chegou a ser internada no hospital Cedars-Sinai, onde os médicos avaliaram seu estado mental. Por causa desse incidente, a cantora perdeu temporariamente o direito que tinha de visitar seus filhos duas vezes por semana. O advogado de Federline pretende utilizar declarações de Britney para convencer o juiz de que seu cliente deve ficar com a custódia plena das duas crianças. O julgamento acontecerá em abril.