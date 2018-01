Britney Spears reconhece dias difíceis e diz que vai voltar Britney Spears prometeu para os fãs que está preparada para um novo recomeço em sua carreira. "Os últimos dois anos têm sido muito intensos para mim. A mídia criticou cada movimento meu e passou uma imagem negativa de mim como ser humano", disse a cantora de 25 anos em post de seu site oficial, nesta sexta-feira. Britney, que pediu em novembro o divórcio de Kevin Federline, de 28 anos, que foi seu marido por dois anos, disse que ela agora está mais madura e livre para explorar seu próximo movimento "como uma artista absolutamente livre de ataduras". "Estou ansiosa para voltar este ano com mais força e melhor do que nunca", escreveu Britney, que disse ainda querer iniciar uma turnê e espera que seu novo álbum possa ser lançado neste ano. "Notei que um dos meus principais sites de fãs está prestes a fechar e quero que todos vocês saibam que compreendo todas as razões por trás dessa decisão e dizer que isso me entristece muito", escreveu. "Se eu fosse vocês também estaria preocupada e triste de ler o que tenho lido todo dia". Britney, que é mãe de Jayden James de três meses e Sean Preston, de 1 ano, está sofrendo a desaprovação de seus fãs e seguidores com suas recentes noitadas ao lado de Paris Hilton e Lindsay Lohan. Seu assessor negou na segunda-feira notícias de que ela teria desmaiado pouco depois da contagem regressiva para o ano-novo em um clube noturno de Las Vegas. "Eu entendo vocês, mas confiem em mim. Sei que tenho estado muito longe de ser perfeita", conclui Britney.