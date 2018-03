Britney Spears quer fazer shows no Brasil

Britney Spears afirmou nesta quinta-feira, 10, que já está pensando na próxima turnê. Em resposta a uma pergunta feita por um fã no Twitter, ela declarou: "Eu gostaria de visitar muitos lugares em que não estive na minha última turnê, especialmente o Brasil".

A cantora, que recentemente lançou o single Hold It Against Me, está finalizando o 7º álbum da carreira, Femme Fatale. "Estou muito ansiosa e mal posso esperar que vocês ouçam. Acho que é um dos melhores trabalhos que já fiz", disse Britney, também por meio do serviço de microblog. O disco deve chegar às lojas em 29 de março e tem entre os produtores o rapper Will.i.am, do grupo Black Eyed Peas.

A última vez que Britney Spears saiu em turnê foi em 2009, para divulgar o disco Circus. Os shows aconteceram na América do Norte, Europa e Austrália. Britney esteve no Brasil em 2001, para o Rock in Rio III, quando se apresentou para 250 mil pessoas.