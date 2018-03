Britney Spears prepara novo álbum, diz gravadora Britney Spears está trabalhando em um novo álbum, disse sua gravadora na quarta-feira. A popstar norte-americana está se esforçando para dar a volta por cima, após um período de comportamentos problemáticos e passagens por hospitais para avaliação psiquiátrica. A cantora de 26 anos passou boa parte dos últimos 18 meses nas manchetes devido a seu divórcio litigioso, perda da guarda de seus dois filhos, passagens por clínicas de reabilitação e comportamentos bizarros, como raspar a cabeça e atacar o carro de um fotógrafo com um guarda-chuva. Mas, nos últimos seis meses, seu pai, Jamie Spears, assumiu a gestão dos assuntos pessoais e comerciais de Britney, que também foi citada como possível indicada ao Emmy por duas participações como convidada no seriado americano "How I Met Your Mother". Agora seu empresário, Larry Rudolph, e seu selo, a Jive Records, disseram em comunicado que Britney Spears, uma das popstars de maior sucesso mundial no início dos anos 2000, "está passando o verão no estúdio de gravação, trabalhando em um álbum novo". De acordo com o comunicado, "ela está trabalhando com uma equipe de produtores e compositores de primeira linha, e estamos muito satisfeitos com o que ela fez até agora. Ainda não foi confirmada a data de lançamento do álbum". O último álbum de Britney, "Blackout", estreou no segundo lugar da parada Billboard 200, em novembro do ano passado, mas perdeu espaço em pouco tempo. Britney e Kevin Federline, 30 anos, se divorciaram no verão norte-americano passado, depois de dois anos de casamento. O casal tem dois filhos, Sean Preston, de 2 anos, e James Jayden, de 22 meses, e iniciou sessões de mediação para decidir sobre a guarda das crianças e evitar o julgamento marcado para agosto.