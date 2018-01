Britney Spears pode manter contato por telefone com filhos

A cantora pop Britney Spears foi autorizada a ter contato por telefone com seus filhos, mas não poderá vê-los, de acordo com vários documentos judiciais divulgados nesta segunda-feira sobre a batalha legal que mantém pela custódia de Jayden James e Sean Preston. "(Britney) terá contato telefônico com as crianças, mas o restante das ordens judiciais se mantém em vigor", diz o documento assinado pelo juiz de Los Angeles Scott Gordon, em uma decisão da semana passada divulgada hoje pela página de internet "tmz.com". A cantora, de 26 anos, não pode ver seus filhos Preston, de 2 anos, e Jayden, de 1, há três semanas, depois de se trancar em sua casa com o mais novo e de ter sido internada em seguida num hospital de Los Angeles. As tentativas de seus advogados de permitir que sua cliente veja seus filhos foram até agora infrutíferas. A notícia coincide com as declarações desta segunda-feira da prestigiosa jornalista americana Barbara Walters, que afirmou que Britney buscou ajuda para se recuperar de seus supostos problemas mentais. No programa The View, da cadeia de televisão ABC, a jornalista disse que neste fim de semana recebeu uma ligação de Sam Lutfi, amigo de Britney, que lhe disse que a cantora estava procurando ajuda psiquiátrica. Walters indicou que Britney tem problemas para dormir e sofre de constantes mudanças de humor.