Britney Spears pode estar esperando segundo filho Britney Spears está grávida novamente, de acordo com o jornal The Sun. Fontes disseram que ela está esperando o segundo filho apenas seis meses depois do nascimento de Sean Preston, fruto de seu casamento com o rapper Kevin Federline. A pop-star tem 24 anos e queria manter a gravidez em segredo até estar pronta para anunciá-la em seu website. Uma fonte disse ao The Sun: "Britney quer manter o sigilo, mas está muito animada porque Sean vai ganhar um irmão". Já uma fonte do jornal britânico Daily Mirror afirmou: "A maioria das celebridades, após a gravidez, entra numa maratona de dieta e exercícios físicos para voltar a ficar em boa forma, mas Britney está relaxada demais quanto a isso". E ainda: "Pelo corpo dela, dá pra ver que grandes surpresas vêm por aí". Britney participou, no carnaval, da tradicional festa Mardi Gras, em New Orleans. No começo do ano, ela foi flagrada dirigindo, em Malibu, com Sean Preston no colo. Alegou que saiu sem colocá-lo na cadeira especial para bebês - que fica no banco de trás - porque estava apressada, fugindo do assédio de fotógrafos, mas mesmo assim os policiais do Departamento de Crianças e Serviços Familiares do Município de Los Angeles não deixaram a pop-star passar ilesa. Britney acabou declarando publicamente que reconhecia o erro cometido.