Britney Spears pede desculpas por interromper show no Canadá

A cantora Britney Spears se desculpou nesta quinta-feira, 9, devido à interrupção do show que protagonizou na noite da quarta-feira em Vancouver, e justificou a decisão pelo fato de que alguns membros de seu grupo se sentiram indispostos por causa de "problemas com a ventilação".

A imprensa local indicou que Britney deixou o palco 15 minutos depois do início do espetáculo, em meio aos protestos do público, porque o edifício estava cheio de fumaça. Após vários minutos de indecisão, os organizadores do show - parte da turnê de Spears para promover seu último disco, Circus - pediram ao público que parasse de fumar e disseram que a apresentação seria retomada depois que o edifício ventilasse.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Queremos nos desculpar com todos os fãs que foram a nosso espetáculo de Vancouver esta noite devido à breve pausa no set de Britney. Alguns integrantes da equipe no palco se sentiram indispostos por problemas com a ventilação", diz uma nota no blog da artista. A cantora retornou ao palco 35 minutos depois.

O jornal canadense The Globe and Mail destacou a diferença na atitude da artista entre o início do espetáculo e após a retomada. O jornal afirmou que, nos primeiros minutos, Britney "nem sequer tinha pretendido" dançar ao ritmo da música, "optando por ficar quieta e se mexer um pouco".

Depois da retomada, Britney pareceu recuperar parte da energia, mas, segundo o jornal, depois a cantora deixou o palco antes do fim de uma das músicas e qualificou o espetáculo mais como "feira" do que circo - em referência ao nome do álbum Circus.