Britney Spears participará de nova turnê de Madonna em vídeo

A cantora Britney Spears gravou uma participação em vídeo para a nova turnê de Madonna, revelou o programa de televisão americano Access Hollywood, da rede NBC, nesta segunda-feira, 7. Os rumores, que já circulavam na imprensa desde a semana passada, foram confirmados nesta segunda pelo empresário de Britney, Larry Rudolph, em um comunicado ao programa. "Britney está gravando um trecho do vídeo para a nova turnê de Madonna", declarou Rudolph, sem comentar outros detalhes do projeto. Veja também: Em comunicado, Madonna nega 'affair' com jogador de beisebol Turnê de Madonna já vendeu mais de 1 milhão de ingressos Ainda segundo o Access Hollywood, a gravação já foi feita em Nova York. "Britney gravou algumas cenas com Madonna ontem (domingo), que será usado na nova turnê", afirmou ao programa Liz Rosenberg, assessora de Madonna. Porém, os fãs das popstars não devem esperar uma performance das duas nos palcos da turnê Sticky & Sweet - de acordo com Liz, Britney não deve aparecer ao vivo nos shows. As cantoras já protagonizaram duas parcerias em 2003. Britney, de 26 anos, convidou Madonna, de 49, para participar de Me Against The Music, canção que se tornou o carro-chefe de In The Zone, 4.º álbum de Britney. No mesmo ano, as popstars se apresentaram juntas no show de abertura do Video Music Awards da MTV, quando trocaram um polêmico beijo ao som de Like a Virgin, hit que tirou Madonna no anonimato no começo dos anos 80. A nova turnê de Madonna, que começará no Reino Unido em 23 de agosto, já vendeu mais de um milhão de ingressos, segundo a Live Nation, responsável pelo gerenciamento dos shows, o que equivale a 90% dos bilhetes postos à venda. De acordo com a empresa americana, a América Latina está no itinerário da turnê, mas até agora nenhuma apresentação foi anunciada oficialmente para o continente.