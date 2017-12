Britney Spears nega gravidez e faz escândalo em sex shop

A cantora Britney Spears negou que esteja grávida novamente, como publicou uma revista de celebridades, mas segue protagonizando escândalos, desta vez em uma sex shop, onde supostamente tirou a roupa e roubou uma peruca. A revista In Touch anunciou esta semana que Britney estaria grávida de seu terceiro filho. A notícia teria sido confirmada pelo suposto pai da criança, o produtor e ex-namorado da cantora J.R. Rotem. Sam Lufti, um amigo próximo de Spears, saiu em defesa da cantora ao afirmar que tudo não passa de "uma grande mentira". Segundo Lufti, Spears encarou os boatos com humor, mas não quis enviar um desmentido oficial, mas não quis publicar um desmentido oficial. Lufti também enviou uma mensagem de texto ao apresentador RyanSeacrest na qual dizia que é "tudo isso era uma bobagem". "Não sei quem os distribuiu (os rumores); J.R. não sabe o que está ocorrendo; é tudo falso, completamente falso", afirmou. A In Touch publicou na quarta-feira algumas provas de que Spears estaria grávida, como exames, e-mails entusiasmados a amigos e uma mensagem do próprio Rotem no qual teria dito que a notícia era verdadeira. O suposto pai, no entanto, negou imediatamente os rumores. Em declarações a várias revistas, ele disse que "não há absolutamente nada de verdadeiro nisto tudo". Enquanto isso, Britney Spears voltou a protagonizar escândalos, desta vez em uma sex shop em Sunset Boulevard, onde, segundo testemunhas presentes, tirou as roupas no meio da loja para provar um conjunto de lingerie. Aparentemente, Spears tentou levar o conjunto ao provador, mas uma vendedora a chamou a atenção de que não era permitido experimentar roupas íntimas. A cantora então começou um escândalo, e vestiu o conjunto de lingerie no meio da loja, segundo o Daily Telegraph. Ofendida por ser chamada a atenção pela vendedora, Spears saiu furiosa da loja e, no caminho, "tirou uma peruca da vitrine e a roubou", segundo revelou uma testemunha.