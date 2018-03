Britney Spears mostra boa forma em capa de revista americana

Britney Spears parece de fato ter deixado a "fase negra" para trás. De barriga (sarada) de fora e um grande sorriso no rosto, a cantora pop estampa a capa da edição americana da Rolling Stone de dezembro, e o site Just Jared divulgou nesta terça-feira, 25, alguns trechos da entrevista. Veja também: 'Acho que aprendi a lição', diz Britney sobre crise que sofreu Ouça trechos de músicas de 'Circus' no Youtube Britney e Timberlake participam de show de Madonna em L.A. "Eu me sinto como uma pessoa velha agora. Sinto mesmo. Vou me deitar por volta das 21h30 todas as noites, e não saio mais", declarou Britney à revista que chega na sexta nas bancas dos EUA. Sobre seus filhos Sean Preston e Jayden James, Britney contou que "todas as vezes que eles me visitam, eu penso como são especiais. Mas agora eles estão começando a aprender palavras como "estúpido" e Preston fala de vez em quando "f...". Ele deve ter aprendido (o palavrão) com o pai dele. Eu falo, mas não na frente dos meus filhos", afirma. No início de 2008, a artista teve que ser internada na ala psiquiátrica de um hospital californiano para se submeter a uma avaliação mental, após uma série de comportamentos que lhe custaram a guarda dos filhos, que ficaram sob o poder de seu ex-marido Kevin Federline. Uma sentença judicial retirou da cantora o controle sobre seus assuntos legais, que foram parar nas mãos de seu pai, Jamie Spears. Desde então, ela parece ter se recuperado. O fato de ter concluído e estar divulgando Circus já é um indicador de sua aparente melhora de saúde. Britney completará 27 anos em 5 de dezembro, dia do lançamento oficial de Circus. O trabalho, contudo, já vazou na internet.