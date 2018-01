Britney Spears lidera lista da Billboard com polêmica '3'

O mais recente single da cantora americana Britney Spears, a polêmica 3, estreou nesta quinta-feira, 15, diretamente no número um da lista Hot 100 da Billboard. A música estará no novo álbum da cantora, The Singles Collection, que será lançado em 24 de novembro.

Veja também:

Ouça nova música no site da cantora

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Produzida pelo sueco Max Martin, que levou Spears à fama aos 16 anos, 3 devolve a imagem sexy da loira, que fala na música do tema do "ménage à trois". Em comunicado, a cantora agradeceu aos fãs por transformar 3 no número um. "Sinto-me realmente abençoada com estes grandes fãs no mundo todo e muito feliz que todos tenham gostado, porque faço tudo isso por vocês", disse.

Esse é o terceiro single de Spears que estreia diretamente no número um, os outros foram Baby One More Time (1999) e Womanizer (2008). The Singles Collection marca os dez anos desde que Spears saltou à fama com Baby One More Time, que ficou durante 103 semanas na lista Billboard 200 e vendeu mais de 10 milhões de cópias.

O novo álbum sairá à venda em duas versões, uma com as 17 músicas mais conhecidas de Spears, que inclui 3, e outra que inclui uma caixa com 29 músicas, um DVD e um livro com fotos da artista.