Britney Spears lança música nova para coletânea

O novo single da cantora americana Britney Spears, 3, já está nas lojas, como uma antecipação de seu álbum de grandes sucessos, The Singles Collection, que será lançado no dia 24 de novembro, informou nesta quarta-feira, 30, a imprensa americana. O novo disco reunirá as músicas de Britney que fizeram mais sucesso como Baby One More Time, You Drive Me Crazy, Oops!... I Did It Again, Toxic e Womanizer, em comemoração ao seu décimo ano de carreira como cantora.

A nova música foi produzida pelo sueco Max Martin, que já colaborou com Britney em Baby One More Time, seu primeiro grande hit, e já está causando polêmica entre os setores mais conservadores dos Estados Unidos, pelo apelo sexual da letra. "Quantos mais melhor/ Diversão tripla assim", diz uma parte da letra 3, em alusão a relações sexuais a três.

No mês de julho, quando sua turnê mundial passou pela Europa, Britney anunciou através de seu perfil no Twitter seu novo trabalho com Martin. The Singles Collection será vendido em dois formatos, um CD simples, com 18 faixas, e uma edição especial que inclui os 29 singles lançados até o momento pela cantora, além de seu lado B e remixes.

Essa edição especial do álbum incluirá também um DVD com todos os clipes da cantora e uma coleção de fotos, que remontará toda sua trajetória.