Britney Spears lança clipe da música 'Criminal'

Britney Spears divulgou o clipe da música Criminal na madrugada desta terça-feira, 18, na loja oficial do Itunes. O vídeo, que será oficialmente lançado apenas na quarta, 19, mostra a cantora ao lado do namorado, Jason Trawick, atuando como criminosos.

Criminal foi dirigido por Chris Mars Piliero em Londres, durante o intervalo da turnê da pop star. O vídeo traz cenas quentes do casal na cama e no chuveiro. Os dois ainda se envolvem em um assalto em uma loja e acabam virando alvo da polícia.

Britney revelou em sua conta no Twitter que a canção é uma de suas favoritas do álbum Femme Fatale, seu sétimo álbum de estúdio: "Senhoras e senhores! Estou animada em apresentar para vocês o vídeo de uma das minhas canções preferidas do Femme Fatale! Divirtam-se", revelou.

A americana vem ao Brasil em novembro para duas apresentações. A cantora tocará no Rio de Janeiro, na Apoteose, no dia 15, e em São Paulo, no Anhembi, no dia 18. Britney tocou no Brasil pela última vez em 2001, no Rock In Rio.