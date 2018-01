Britney Spears já tem um novo amor, diz <i>People</i> A pop star Britney Spears, que pediu em novembro o divórcio do rapper e dançarino Kevin Federline, está namorando, de acordo com a edição online da revista americana People. O novo amor da cantora seria o ator e modelo Isaac Cohen. Segundo a publicação, os dois teriam sido vistos entrando na suíte "Fantasy Tower" do Hotel The Palms em Las Vegas, nos Estados Unidos. Fontes disseram à People que a suíte custa US$ 40 mil por noite. Entre os atrativos do quarto há uma piscina jacuzzi, um elevador de vidro, uma cama rotativa e um bar. "Eles pareciam muito felizes juntos", disse uma fonte. Funcionários do hotel não quiseram dar declarações. A estadia no hotel foi a primeira aparição de Britney em Las Vegas desde o ano-novo, quando dormiu em um clube noturno na cidade. Na ocasião, sua porta-voz, Larry Rudolph, alegou que a pop star não estava bêbada, mas "simplesmente cansada". Segundo a People, Britney e Cohen, ambos de 25 anos, teriam passado a noite de sábado dançando e fumando cigarros na boate gay 8½, antes de partirem para a suíte no The Palms. É o segundo fim de semana que os dois são flagrados juntos. No último dia 6, eles foram vistos passeando de barco em Marina del Rey, cidade próxima a Los Angeles, e à noite apareceram no bar Whiskey Blue do Hotel W em Westwood, na Califórnia. Dias difíceis Britney prometeu para os fãs que está preparada para um novo recomeço em sua carreira. "Os últimos dois anos têm sido muito intensos para mim. A mídia criticou cada movimento meu e passou uma imagem negativa de mim como ser humano", disse a cantora em post de seu site oficial, no dia 5. Britney, que pediu em novembro o divórcio de Kevin Federline, de 28 anos, que foi seu marido por dois anos, disse que agora está mais madura. "Estou ansiosa para voltar este ano com mais força e melhor do que nunca", escreveu Britney, que disse ainda querer iniciar uma turnê e espera que seu novo álbum possa ser lançado neste ano. "Notei que um dos meus principais sites de fãs está prestes a fechar e quero que todos vocês saibam que compreendo todas as razões por trás dessa decisão e dizer que isso me entristece muito", escreveu. "Se eu fosse vocês também estaria preocupada e triste de ler o que tenho lido todo dia". A estrela, que é mãe de Jayden James de três meses e Sean Preston, de 1 ano, está sofrendo a desaprovação de seus fãs e seguidores com suas recentes noitadas ao lado da modelo Paris Hilton e da atriz Lindsay Lohan.