Britney Spears inicia nova turnê após 5 anos

A cantora Britney Spears inicia hoje em Nova Orleans a turnê Circus, a sua primeira em cinco anos, e que promete apresentar um espetáculo "pop extravagante", segundo a imprensa local. O show de 1h30min contará com vários elementos circenses e foi definido como a "maior produção de todos os tempos" por Larry Rudolph, representante da artista. "É um pop extravagante. Teremos tudo que as pessoas esperam de Britney e muito mais. Terá um pouco de tudo, será um show bastante intenso", disse Rudolph em entrevista a uma rádio local. Após alguns anos aparecendo mais como protagonista de escândalos, Britney está em alta e embarcará em uma turnê por 27 cidades americanas, e deve se apresentar na Europa em junho. "Britney tem uma energia nervosa. No palco, ela canaliza toda essa tensão", disse Larry. O representante ainda ressaltou a importância da presença dos filhos de Britney, Sean Preston e Jayden, na viagem. "Os meninos a inspiram e dão a ela uma força incrível. É genial vê-los com Britney durante todo este processo", disse.