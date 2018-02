Britney Spears faz shows no Brasil em novembro

SÃO PAULO - Britney Spears fará dois shows no Brasil em novembro. A cantora tocará no Rio, na Apoteose, no dia 15, e em São Paulo, no Anhembi, no dia 18.

A apresentação faz parte da turnê mundial Femme Fatale, que divulga o disco mais recente da cantora, lançado este ano. Os concertos no País devem incluir também os principais hits da carreira de Britney, desde o seu primeiro álbum, Baby One More Time, de 1999.

A data e os preços para compra de ingressos ainda não foram reveladas.

Britney tocou no Brasil pela última vez em 2001, no Rock In Rio.