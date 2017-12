Britney Spears faz lista com presentes típicos de menina A lista de presentes que a cantora Britney Spears disponibilizou na loja infantil Petit Trésor inclui muitos objetos em cor-de-rosa e roupas com babado, o que sugere que ela deve estar esperando uma menina, segundo o site Ananova.com. Britney escolheu utensílios poucos comuns, entre eles um candelabro que, na Petit Trésor, loja em Los Angeles comumente escolhida pelas mamães famosas, custa nada mais nada menos que US$ 1.200. "Ela não está esperando que os amigos comprem tudo da Petit Trésor que ela escolheu para o bebê, até porque ela já gastou algo em torno de US$ 30 mil na loja", revelou uma fonte ao blog "The Scoop". A cantora, casada desde setembro de 2004 com o dançarino e rapper Kevin Federline, confirmou a gravidez em maio, no programa "Late Show", apresentado por David Letterman. Ela ficou grávida menos de um ano após o nascimento do primogênito, Sean Preston, de onze meses.