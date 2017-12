Britney Spears explica por que 'Glory' não é exatamente um retorno à música

LONDRES - Depois de uma carreira de duas décadas que incluiu altos e baixos, a cantora Britney Spears falou sobre suas inspirações e explicou por que seu novo disco não é uma volta à música. "Na verdade não o vejo como um retorno. Estou por aqui há bastante tempo", disse a artista à Reuters antes de sua apresentação no Apple Music Festival em Londres, nesta semana.

Centenas de fãs vibraram, cantaram e dançaram na casa de espetáculos Roundhouse, no bairro de Camden, enquanto Britney e um grupo de dançarinos e dançarinas interpretaram sucessos das paradas como ...Baby One More Time e Oops!.. I Did it Again.

A cantora usou uma variedade de figurinos durante o show, desde um traje de malha brilhante com lantejoulas até um inspirado no clássico uniforme de aluna composto de saia, camisa e gravata. A apresentação ocorreu um mês após o lançamento de Glory, nono álbum de Britney, que fez um número sensual e eletrizante durante a premiação MTV Video Music Awards que a levou de volta aos holofotes nos Estados Unidos.

"Tenho a sensação de que fazia um tempo que eu não trazia músicas novas à tona", disse Britney. "Não quis fazer um disco pop típico desta vez. Queria fazer algo realmente diferente."

Britney, hoje com 34 anos, disse que Glory, que contém o novo sucesso Make Me, ainda é seu estilo, mas com "um certo requinte", tirando inspiração da turnê mais recente da cantora pop Selena Gomez, Revival.

O novo disco consolida uma volta firme de Britney à música depois de um hiato ocorrido após crise pessoal e artística em 2006-2007, quando chegou a raspar suas famosas tranças loiras, perdeu a custódia de seus dois filhos e foi posta sob a guarda de um mentor por ordem de um tribunal.