Britney Spears exige meia tonelada de cubos de gelo para show

Meia tonelada de cubos de gelo para refrescos e 200 toalhas de uma só cor são algumas das exigências da cantora americana Britney Spears para seu show da próxima sexta-feira, 19, na cidade russa de São Petersburgo, informou nesta quarta-feira, 17, a corporação PMI, organizadora do evento.

Britney viajará para a cidade russa com uma equipe de 200 pessoas, entre artistas, pessoal, representantes e inclusive cozinheiros que vão preparar a comida para todos os integrantes de seu grupo, disse Marianna Liubina, relações públicas de PMI.

Nos bastidores será proibido consumir álcool, segundo exigência da cantora norte-americana, que pediu ainda um carrinho motorizado para se movimentar pelo Palácio de Gelo onde vai fazer o show.

"Os acessórios para o camarim de Britney Spears virão de fora do país e o camareiro pessoal da cantora pop e dos artistas que participam do espetáculo", disse.

O Palácio de Gelo receberá um show único, com muitos efeitos especiais, e grandes telas, acrescentou Marianna, explicando que tudo será transportado em 34 caminhões.

A estrela pop apresenta em São Petersburgo o show de sua turnê Circus, inspirado no mundo do circo e que conta também com artistas circenses. O palco será redondo e os espectadores ficarão ao redor dele. A cantora chegará pouco antes do show e deixará o país após finalizar o espetáculo.