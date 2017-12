Britney Spears está se comportando mal, como o ex-marido Britney Spears está se comportando mais como seu futuro ex-marido, Kevin Federline, do que como a ´princesinha do pop´ que tenta retomar sua carreira. Recém-separada do rapper e dançarino a cantora, afastada dos holofotes por conta da maternidade, fez recentemente uma aparição surpresa no programa Late Show, de David Letterman, com novo visual. No dia seguinte entrou com pedido de divórcio e saiu para patinar no gelo. Agora, Britney desatou a garota desenfreada que guardava em seu interior, saindo na companhia de Paris Hilton e Lindsay Lohan, usando extensões de cabelo pouco favorecedoras e mostrando a calcinha para os paparazzi ao manter as pernas entreabertas, conforme publicou o The Sun. Antigo modelo de conduta "É uma garota formosa e agora está solteira e está se divertindo, creio que está simplesmente se expressando", disse a consultora de imagem de celebridades Amanda Sanders. "Infelizmente ela está transmitindo uma mensagem equivocada e lamentável, porque ela era um verdadeiro modelo de conduta". Britney, que faz 25 anos no sábado, e Paris passaram a ser inseparáveis nos fins de semana em Los Angeles, transitando de uma boate para outra. A revista People informou na quarta-feira, em seu site na Internet, que a dupla vai animar a cerimônia de entrega dos prêmios Billboard, programada para segunda-feira em Las Vegas. Os representantes de Britney e Paris não responderam aos telefonemas para comentar a nota. Pode ser que Britney esteja desfrutando de sua nova vida de solteira, mas muitos de seus seguidores desaprovam sua decisão de se juntar à mais infame herdeira de Hollywood. No site de Britney MySpace.com, uma admiradora pediu a ela que "leia isso para entender como seus fãs estão vendo essa situação... Agora seus filhos precisam de você, assim, faça o que é apropriado, Brit, seja mãe e esqueça a festa". A atriz e animadora Rosie O´Donnell disse na quarta-feira no programa The View, que Britney deveria evitar andar com Paris. Imagem perdida Poderá a mãe dos pequenos recuperar sua antiga imagem de garota sexy e doce? Talvez sim, talvez não. Mas, poderia se reconciliar com seus fãs, tomando decisões corretas, disse a editora-executiva da revista Entertainment Weekly, Lori Majewski, como gravar um dueto com seu ex-noivo Justin Timberlake ou aparecer no programa de Oprah Winfrey. "Algumas lágrimas e as palavras ´sinto muito´ podem ter um grande impacto. Ou ´estou envergonhada´ ou ´não tive a intenção...´ Mas, a chave para o sucesso da futura carreira é uma imagem fresca e limpa", assinalou Majewsky. "A garota tem milhões de dólares e provavelmente ´coisas fabulosas´ esparramadas em seu armário, mas classe não se compra com isso", disse Sanders. "Uma boa compra que Britney deveria fazer era adquirir os serviços de um estilista", concluiu.